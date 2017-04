Il ritorno di Sing: Una Clip esclusiva annuncia l'uscita in Home Video

NOTIZIE

Lo scorso gennaio i creatori di Cattivissimo me, Cattivissimo me 2 e dei Minions ci hanno sorpreso con l'incredibile Sing , l'esilarante ed emozionante storia della Gara di Canto organizzata dal koala Buster Moon, nella quale si scontravano una serie di simpatici quanto determinati animaletti. Che avevamo conosciuto meglio in occasione dell'uscita in sala e che oggi potremo ritrovare nelle, annunciate dal fondatore della Illumination Entertainment e dallo stesso regista nella



Ambientato in una realtà molto simile alla nostra, il film nasce - come visto - dal desiderio di Chris Meledandri di fare della musica una parte importante della narrazione e da un 'galeotto' tè londinese condiviso con Garth Jennings. Un sogno realizzato per entrambi, al pari di quelli che gli stessi personaggi sperano di realizzare proprio grazie alla competizione nella quale li vediamo scontrarsi.



E che probabilmente rivedremo, visto che Illumination Entertainment e Universal Pictures hanno 25 dicembre del 2020. Per il quale sarà difficile rinunciare a qualcuna delle voci - ovviamente nella versione originale - dei grandi interpreti coinvolti: da Matthew McConaughey a Reese Witherspoon, da Seth MacFarlane e Scarlett Johansson a John C. Reilly, Taron Egerton e Tori Kelly.



Candidato a due Golden Globes® nelle categorie Miglior film d’animazione e Miglior canzone originale per il cinema, SING contiene più di 65 successi musicali tra cui ‘Faith’, un nuovo brano del leggendario Stevie Wonder (con Ariana Grande), la sua prima canzone per un’importante uscita cinematografica in 25 anni. Di seguito anche gli oltre 60 minuti di contenuti extra, tre nuovissimi e divertenti mini-film che hanno come protagonista il cast di SING, un esclusivo video musicale di Tori Kelly e tanti altri extra musicali.

CONTENUTI EXTRA IN BLU-RAY™:

Mini-Film

Gunter fa il Babysitter - Gunter si offre di badare ai 25 maialini di Rosita per la notte, provando a dimostrare di essere il miglior babysitter di sempre.

Amore a prima vista – Durante una lezione di piano con Johnny, Miss Crawly diventa nostalgica sui balli e sulle storie d’amore della sua giovinezza. Johnny la convince che non è mai troppo tardi per cercare qualcuno da amare e la aiuta ad impostare il profilo su un sito d’appuntamenti.

Il Life Coach di Eddie – La madre di Eddie iscrive il figlio scansafatiche a un seminario digitale per riportare la sua vita sul binario giusto.

Il Video Musicale di "Don't You Worry 'Bout A Thing" – Un fantastico video musicale con Tori Kelly.

Il making of del video musicale con Tori Kelly – Uno sguardo dietro-le-quinte alla realizzazione del video musicale di Tori Kelly con un esclusivo approfondimento a cura della stessa Tori.

Il video musicale di "Faith"

Il video con il testo di "Faith"

Il video con il testo di "Set It All Free"

Il Making of SING – Ti conduciamo attraverso gli studios d’animazione di Illumination con interviste a Chris Meledandri, alla produttrice Janet Healy, al team d’animazione e ai voice talent di SING.

Il ritmo giusto: Il montaggio di SING – Il montatore di Illumination Greg Perler ci porta all’interno dell’area montaggio e svela i segreti legati al taglio di un film d’animazione. Ci immergeremo nel suo mondo grazie a questo divertente viaggio rivelatore all’interno della stanza dove la magia prende forma.

I profili dei personaggi – I profili dell’incredibile cast che presta la propria voce per dar vita ai personaggi animati del film.

Matthew McConaughey è Buster Moon

Reese Witherspoon è Rosita

Tori Kelly è Meena

Taron Egerton è Johnny

Nick Kroll è Gunter

Garth Jennings è Miss Crawly

SING & Dance! - "Faith" – Il coreografo delle celebrità Aakomon Jones ci mostra i passi di danza ispirati da SING e dalla canzone "Faith".

Il network di SING – Il network di SING vi informa sulle ultime novità ed evidenzia gli sforzi legati ai business delle star preferite del film.

L’Accademia di Ballo di Gunter

Il Teatro di Moon

Il Congegno per il Babysitting di Rosita

Il Sito di Incontri di Miss Crawly

Dentro la Notizia – Le vere, divertenti storie di SING che hanno come protagonisti le nuove star del teatro di Moon.

Buster Moon

Gunter

Rosita

Johnny

Meena

Ash

Mike

Il Meglio di Gunter - Un divertente mash-up di tutte le migliori battute di Gunter, in rapida successione.

Il Making Of dei Mini-Film – Esploriamo i temi di ciascun mini-film attraverso gli occhi degli artisti che li hanno realizzati.





INFORMAZIONI TECNICHE 4K UHD:

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 48 minuti ca.

Audio: Inglese, Francese - Dolby ATMOS; Italiano, Spagnolo (America Latina), Olandese - Dolby Digital Plus 7.1; Fiammingo – Dolby Digital 5.1

Video: Widescreen 1.85:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Francese, Spagnolo (America Latina), Olandese

Contenuti Speciali: No



INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 48 minuti ca.

Audio: Inglese, Francese - Dolby ATMOS; Italiano, Olandese - Dolby Digital Plus 7.1; Romeno, Flammingo -Dolby Digital 5.1

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 1.85:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Francese, Olandese, Romeno

Contenuti Speciali: • Il Making Of di Sing • Il Ritmo Giusto: Il Montaggio di Sing • I Profili dei Personaggi • Video Musicale di “Don’t You Worry ‘Bout A Thing” • Come si fa un video musicale – Con Tori Kelly • E tanto altro ancora!



INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 44 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco - Dolby Digital 5.1

Video: Anamorfico Widescreen 1.85:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese* per non udenti, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: • Il making of di Sing • Video musicale di “Faith” • Lyric video di “Set It All Free” • Sing & Dance – “Faith” • Il network di Sing • Il meglio di Gunter • Mini-film: Gunter Fa il Babysitter; Amore a Prima Vista; Il Life Coach di Eddie; Il making of dei Mini-film.