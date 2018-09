Il ritorno di Mary Poppins, nuovo trailer per l'atteso sequel Disney

Il ritorno di Mary Poppins arriverà nelle sale il 19 dicembre prossimo. Ispirato alle storie degli altri sette romanzi scritti da P.L. Travers, questo sequel seguirà la storia di Jane e Michael Banks (Emily Mortimer e Ben Whishaw) ormai diventati adulti. Conosceremo i tre figli di Michael, ragazzini ai quali Mary Poppins fa visita dopo che hanno perso qualcuno di molto caro. Ancora una volta toccherà alla protagonista far rientrare la gioia in quella casa.

Scritto da(Neverland, Vita di Pi), Il ritorno di Mary Poppins è diretto da, regista specializzato in musical (ha diretto Chicago e Nine), che ha già lavorato per la Disney dirigendo Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e Into the Woods. Oltre a Ben Whishaw ed Emily Mortimer, il cast include, star dell'originale, qui in un nuovo ruolo.