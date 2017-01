Il remake di Scarface: Diego Luna pronto a raccogliere l'eredità di Al Pacino

NOTIZIE

31.01.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



La Univesal vuole comunque andare avanti con il remake e iniziare le riprese in primavera: lo studio ha già incontrato nuovi potenziali registi e con ogni probabilità il progetto non verrà fatto slittare. Fonti vicine alla produzione rivelano che Tony Montana. L'ingaggio non è stato ancora reso ufficiale. : lo studio ha già incontrato nuovi potenziali registi e con ogni probabilità il progetto non verrà fatto slittare. Fonti vicine alla produzione rivelano che Diego Luna , protagonista di Rogue One - A Star Wars Story raccoglierà l'eredità di Al Pacino e interpreterà il nuovo. L'ingaggio non è stato ancora reso ufficiale.