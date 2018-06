Il remake del Corvo sospeso di nuovo, Jason Momoa e il regista lasciano

NOTIZIE

01.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Corin Hardy che la star Niente da fare, ancora una volta, per il remake de Il Corvo . Sia il registache la star Jason Momoa hanno abbandonato il progetto. E questo ad appena cinque settimane dall'inizio delle riprese a Budapest.

Il motivo sarebbe una disputa tra Sony, che doveva distribuire Il Corvo nel mondo, e David Films, la compagnia di Samuel Hadida che detiene i diritti del film. A quanto pare, Sony era sul punto di tirarsi fuori dall'affare perché Hadida non pareva in grado di chiudere il contratto. Questo avrebbe fatto precipitare le cose e convinto regista e star a lasciare. È la seconda volta che Hardy lascia il film, un progetto sofferto che ha visto avvicendarsi attori e registi per anni senza mai concretizzarsi. Ora sembrava che tutto fosse pronto: Sony aveva addirittura fissato una data di uscita in USA per l'11 ottobre 2019. Ma, ancora una volta, nulla di fatto.

James O'Barr, mi spiace di averti deluso, non lo farò la prossima volta – ha scritto rivolgendosi all'autore del fumetto originale – Il film deve poter essere libero. E ai fan, mi spiace. Non posso interpretare nulla se non ciò che questo film merita, e ha bisogno di amore. Sarò pronto quando verrà il momento giusto”. Momoa, che avrebbe dovuto sostituire Brandon Lee nell'iconico ruolo di Eric Draven, ha espresso il suo rammarico su Instagram, scusandosi con i fan. “Ho atteso otto anni per interpretare questo ruolo […]. Sfortunatamente ne dovrò attendere altri otto”. “Ma giuro che lo farò”, ha aggiunto l'attore. “, mi spiace di averti deluso, non lo farò la prossima volta – ha scritto rivolgendosi all'autore del fumetto originale – Il film deve poter essere libero. E ai fan, mi spiace. Non posso interpretare nulla se non ciò che questo film merita, e ha bisogno di amore. Sarò pronto quando verrà il momento giusto”.

Fonti: Deadline, Instagram