Il regista di Star Wars Episodio VIII promette un grande ritorno per Luke Skywalker

“Voglio che sia spassoso e divertente come lo sono stati Il risveglio della Forza e i film originali”. Rian Johnson ha le idee molto chiare sul tono di Star Wars: Episodio VIII , il secondo capitolo della nuova trilogia che arriverà in Italia. Dopo un mese piuttosto duro per i fan della saga, che hanno visto scomparire improvvisamente Carrie Fisher (e sua madre Debbie Reynolds ), il regista di Episodio VIII torna a dare un po' di speranza, nel corso di un'intervista pubblicata da USA Today e tenuta prima della morte di Leia.Il nuovo film dovrebbe prendersi un po' di tempo per indagare sul nuovo trio di protagonisti, Rey ( Daisy Ridley ), Finn ( John Boyega ) e Poe ( Oscar Isaac ), e sulle loro motivazioni. “Volevo saperne un po' di più sul loro conto, ma questo non significa fornire informazioni sulla loro storia”; piuttosto, “Capire quale sarebbe l'impresa più difficile da affrontare per ciascuno di loro in questo momento, scagliarceli contro e scoprire cosa funzioni dei personaggi vedendo come la gestiranno”. Questo vale soprattutto per Rey, che avrà un arco di crescita nel film: “Sarà un po' come attraversare l'adolescenza, l'alba di un nuovo capitolo nella vita di una persona”. E ovviamente non mancheranno nuovi indizi sull'identità dei genitori di Rey, “qualcosa che volevo davvero esplorare in questo film”.Per il resto, la nuova eroina della saga stringerà un forte legame con Luke Skywalker (). L'ultima volta l'abbiamo vista porgere la spada laser a Luke. “Nessuno dei due sapeva cosa sarebbe successo ed entrambi avevano grandi aspettative nella loro testa su come le cose sarebbero andate”. Riguardo a Luke, Johnson giura di averlo approcciato “in un modo che spero sia onesto e vero, interessante per il pubblico e coerente”.E per quanto riguarda il titolo? Johnson rivela di averlo avuto in mente sin dall'inizio dei lavori sul nuovo film. Ma, ovviamente, per ora resta un segreto...