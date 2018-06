Il regista di Oltre la notte per L'incendiaria di Stephen King

NOTIZIE

29.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Oltre la notte, Soul Kitchen e La sposa turca, ha appena accettato un lavoro inaspettato. Sarà infatti lui a dirigere il nuovo adattamento del romanzo di Stephen King “L'incendiaria”, già portato al cinema nel 1984 in Fatih Akin , regista di, ha appena accettato un lavoro inaspettato. Sarà infatti lui a dirigere, già portato al cinema nel 1984 in Fenomeni paranormali incontrollabili . In quella versione c'era Drew Barrymore a interpretare la bambina pirocinetica rapita dal governo, intenzionato a controllare i suoi poteri.

Il nuovo Firestarter sarà prodotto da Universal Pictures e Blumhouse Productions, la casa di horror low budget fondata da Jason Blum, che ha prodotto successi come Scappa – Get Out, Split e Sinister. Il film vedrà inoltre il ritorno di Martha De Laurentiis, produttrice associata dell'originale, in veste di produttore esecutivo. Scott Teems, sceneggiatore della serie TV Rectify e produttore esecutivo di Narcos, scriverà la sceneggiatura.

Fonte: Variety