Il regista di Deadpool al lavoro sul film di Kitty Pryde?

Il successo di Deadpool continua a fare da traino per nuovi progetti di cinecomics appartenenti alla saga degli X-Men, siano essi sviluppati in chiave eroica che in chiave anti-eroica, come è avvenuto per il film con protagonista Ryan Reynolds Ora arriva la conferma che presto un nuovo personaggio dell'universo mutante di X-Men vedrà realizzarsi il suo alter ego sullo schermo in versione standalone. Si tratta di, che come ha confermato Collider, sarà protagonista di uno spin-off tutto dedicato al personaggio mutante.Kitty è una mutante che possiede il potere di attraversare qualunque oggetto solido e di sabotare i circuiti elettronici. Nei fumetti della saga ha assunto negli anni diversi nomi, tra cui Sprite ed Ariel, e il più noto Shadowcat.Il personaggio della mutante è già apparso in quattro film della saga X-Men. Ad interpretarla diverse attrici in ruoli minori e Ellen Page che le ha dato il volto in X-Men - Conflitto finale Non sappiamo se l'attrice americana sarà la protagonista della pellicola.Il regista diTim Miller sarebbe attualmente il primo della lista ma ancora non è arrivata la conferma ufficiale sulla lavorazione del film.