Il regista di American History X Tony Kaye cerca un robot per il suo prossimo film

Non è la prima volta che ci capita di commentare le originali trovate di Tony Kay , ma quella appena riportata da Deadline sembra particolarmente interessante. Il regista di Detachment - Il distacco e ( per quanto in maniera controversa ) di American History X ha infatti espresso la volontà di utilizzare un attore non umano per il suo prossimo film,, e in questo senso sta organizzando il casting relativo…Tra i protagonisti principali del progetto, l'Intelligenza Artificiale in questione dovrà essere sottoposta a un addestramento specifico relativo a diversi metodi e tecniche di recitazione prima dell'inizio della lavorazione. Con il quale lo stesso regista e il suo produttore Sam Khoze sperano di avere il placet del sindacato statunitense della Screen Actors Guild ed evitare di dover ricorrere a un attore truccato o a effetti digitali e di altro tipo.2nd Born sarà il sequel deldi Ali Atshani, indie interpretato da Val Kilmer , Tom Berenger, Greg Grunberg, William Baldwin e Denise Richards (molti dei quali si spera di poter confermare nel secondo capitolo) distribuito dalla Lotus Entertainment nel 2018 e incentrato su una coppia sposata che si ritrova costretta a cercare un terreno comune sul quale far incontrare le proprie famiglie in occasione della nascita del primogenito.