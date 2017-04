Il principe cerca moglie: Paramount dà il via libera al sequel

NOTIZIE

Barry Blaustein e David Sheffield, sceneggiatori del film originale, sono stati chiamati a scrivere anche il nuovo capitolo. Quello che invece non sappiamo ancora è se Murphy riprenderà o meno il ruolo principale. A quasi trent'anni dall'originale, Paramount ha cominciato a muoversi seriamente per produrre un sequel de Il principe cerca moglie , classico della filmografia di Eddie Murphy diretto da John Landis , sceneggiatori del film originale, sono stati chiamati a scrivere anche il nuovo capitolo. Quello che invece non sappiamo ancora è se Murphy riprenderà o meno il ruolo principale.

Il principe cerca moglie vedeva il leggendario attore comico nei panni di Akeem, principe dell'immaginario stato africano di Zamunda, che fugge nel Queens, a New York, per trovare una sposa che lo ami (diversamente dalla moglie che i suoi genitori gli hanno imposto). Akeem si innamora di una ragazza locale e si finge povero per conquistarla in maniera onesta. Ma poi suo padre, sovrano di Zamunda (il grande James Earl Jones ), lo raggiunge a New York e le cose si complicano.

Resta da vedere che cosa mai si potrebbe raccontare in questo sequel, dato che l'originale era un favola fatta e finita. È certo che a Murphy tornare in uno dei suoi ruoli iconici potrebbe fare comodo, ma un sequel de Il principe cerca moglie potrebbe interessare solo ai nostalgici e dunque essere un'arma a doppio taglio per l'ex stella della commedia dalla carriera in declino.

L'originale di Landis fece anche notizia per via di una causa legale intentata dallo sceneggiatore Art Buchwald, che accusò Paramount di aver rubato un trattamento scritto da lui e Alain Bernheim per realizzare il film. Buchwald vinse la causa e ottenne un risarcimento di 900 mila dollari da Paramount.

Fonte: The Hollywood Reporter