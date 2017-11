Il nuovo film di Tarantino non parla di Charles Manson, ma del 1969

Il prossimo film di Quentin Tarantino NON sarà incentrato sui delitti della Family di Charles Manson , almeno non esclusivamente. Il regista, intervistato da IndieWire dopo una proizione de L'inganno di Sofia Coppola (sua ex partner e amica), ha detto: “”.

Il che rende il progetto allo stesso tempo più sfuggente e più intrigante. Più sfuggente perché non è chiaro su cosa intenda concentrarsi Tarantino: è probabile che si parli principalmente della Hollywood del 1969, dove Manson, prima di rivelarsi uno psicopatico, fece amicizia con svariate star del cinema e rockstar e riuscì ad addentrarsi in tutte le cerchie che contavano. Più intrigante perché è un'idea decisamente più “tarantiniana” quella di sfruttare la storia per raccontare altro (come nel capolavoro Bastardi senza gloria ). Insomma, Tarantino potrebbe partire dai delitti di Manson per dipingere un affresco di un'epoca di grande conflitto e cambiamento, con la vecchia guardia di Hollywood (e della società americana) ai ferri corti con le nuove generazioni figlie della rivoluzione sessuale.