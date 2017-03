Il nuovo film di Millennium ha una data di uscita: chi sarà la prossima Lisbeth Salander?

NOTIZIE

Quello che non uccide sarà diretto da Fede Alvarez. Scarlett Johansson e Natalie Portman attualmente considerate per il ruolo di punta

14.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Lisbeth Salander tornerà al cinema a partire dal 5 ottobre 2018. Questa la data ufficiale annunciata dalla Sony per il film The Girl in the Spider's Web, tratto dal libro Quello che non uccide. Millennium Vol. 4. Il romanzo thriller (edito in Italia da Marsilio) è il sequel de La regina dei castelli di carta ed è stato scritto da David Lagercrantz che ha raccolto l'eredità di Stieg Larsson.



La casa e dell'ottimo Il regista ha anche adattato il romanzo insieme a Steven Knight e Jay Basu: "Il personaggio di Lisbeth Salander è un sogno per ogni regista - ha detto Alvarez - Abbiamo una grande sceneggiatura, adesso c'è la parte più divertente: trovare Lisbeth". La produzione è attualmente alla ricerca della nuova protagonista. Inizialmente sembrava Alicia Vikander avrebbe interpretato il ruolo e raccolto l'eredità di Noomi Rapace e Rooney Mara, adesso sono stati fatti anche altri nomi. Secondo Variety, i realizzatori starebbero considerando anche Natalie Portman e Scarlett Johansson per il ruolo. La Johansson aveva inizialmente provato a interpretare Lisbeth nel Come già annunciato, il nuovo film sarà diretto da Fede Alvarez , già autore del remake dee dell'ottimo Man in the Dark Il regista ha anche adattato il romanzo insieme a"Il personaggio di Lisbeth Salander è un sogno per ogni regista - ha detto Alvarez - Abbiamo una grande sceneggiatura, adesso c'è la parte più divertente: trovare Lisbeth".. Inizialmente sembravaavrebbe interpretato il ruolo e raccolto l'eredità di, adesso sono stati fatti anche altri nomi.. La Johansson aveva inizialmente provato a interpretare Lisbeth nel film del 2011 diretto da David Fincher



Uscito nel 2015, il quarto romanzo della saga di Millennium ritrova il giornalista Mikael Blomkvist pronto a incrociare nuovamente il suo cammino con quello della hacker Lisbeth Salander. Insieme daranno ancora la caccia ai cattivi, fino ad arrivare al cuore stesso dell'NSA, il servizio segreto americano che si occupa della sicurezza nazionale.