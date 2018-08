Il New York Times inchioda Asia Argento in un nuovo scandalo di abusi sessuali

" - questo è il titolo di una nuova inchiesta delnella quale si legge che Asia Argento avrebbe pagato il giovane attore Jimmy Bennett in cambio del suo silenzio, dopo che lui aveva comunicato di volerla denunciare per violenza sessuale.

Lo scorso ottobre Argento è stata una delle prime e più forti voci nello scandalo Harvey Weinstein . Da quel momento l'attrice è diventata un simbolo che più volte ha parlato degli abusi sessuali che hanno luogo sia a Hollywood sia nell'entertaiment italiano.. Il Times rivela, infatti, che la Argento ha pagato Bennett per un totale dinei mesi successivi allo scandalo Weinstein. L'attore intendeva denunciarla per violenza sessuale: un evento che risale al 2013 e che ha avuto luogo in un hotel in California, quando il ragazzo era ancora minorenne. Aveva appena compiuto diciassette anni. Lei ne aveva trentasette.

Tre persone hanno confermato che i documenti sono autentici., avvocato della Argento, descrive la somma pagata all'attore come "aiuto per Mr. Bennett".Tutto è iniziato lo scorso novembre quando l'attore ha avviato le pratiche di denuncia, sostenendo che la violenza sessuale aveva avuto risultati traumatici sulla sua persona, sulla sua salute mentale e sulla sua carriera.In quell'occasione era stato accompagnato da un parente: a quel punto l'attrice avrebbe chiesto a Bennett un po' di tempo da soli. Successivamente gli avrebbe anche offerto delle bevande alcoliche. Bennett sostiene di essere poi stato baciato: da lì a poco l'attrice avrebbe praticato sesso orale su di lui per poi passare a un rapporto completo.Secondo la testimonianza di Bennett, la Argento gli avrebbe poi chiesto di posare insieme seminudi per alcune fotografie: uno di questi scatti è stato pubblicato su Instagram. Bennett all'epoca aveva lavorato a diverse mega-produzioni hollywoodiane: aveva interpretato il giovane James T. Kirk in Star Trek di J.J. Abrams e un paio di ruoli nel remake die nel thriller Firewall dove lo abbiamo visto al fianco di Harrison Ford. Ora afferma che la sua carriera è stata danneggiata dall'incidente con Asia Argento, uno stress che gli avrebbe causato una forte perdita economica: da un'entrata di 2.7 milioni di dollari guadagnati nei cinque anni antecedenti al 2013 è passato a meno di 60.000 dollari guadagnati nell'anno successivo agli abusi che sostiene di aver subito.