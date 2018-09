Il mucchio selvaggio, Mel Gibson dirigerà il remake del classico western

L'originale di Peckinpah è oggi ritenuto un capolavoro e uno spartiacque nel genere e nel modo di filmare l'azione. John Woo e tutta la scuola action di Hong Kong devono molto, ad esempio, allo stile di regia di Peckinpah, fatto di ralenti e morti dettagliate. All'epoca, tuttavia, spiazzò per la violenza inusuale. E Gibson non è certo uno che si tira indietro dal mostrare la violenza grafica nei suoi film. Nel corso della sua carriera da regista, si è distinto per il suo occhio per l'azione e Il mucchio selvaggio sembra un progetto perfetto per lui.