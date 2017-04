Il grande Robert Duvall tra le regine di Widows, prossimo action di Steve McQueen

NOTIZIE

14.04.2017 - Autore: Mattia Pasquini (Nexta)



Troverà anchead 'aspettarlo', ma non si può negare che l'arrivo di Robert Duvall nel cast di Widows di Steve McQueen impreziosisca ulteriormente l'annunciato thriller del regista di Shame, che attendevamo sin dal successo di 12 anni schiavo.Tempo fa si era parlato di un film sul cantante Paul Robeson , attivista afro-americano morto nel 1976, ma quello è un progetto che dovrà aspettare. Per ora, l'attenzione si concentra sul film ispirato a una miniserie britannica omonima e sulle quattro 'regine' protagoniste , da, ae la 'prima scelta' Viola Davis Dovrebbero essere loro le vedove del titolo, alleate per portare a termine il colpo fallito dai propri uomini. Un cambiamento deciso dal cinema cui il regista nero ci aveva abituato, ma che sicuramente potrà giovarsi della presenza di un vincitore dell'Oscar (per Un tenero ringraziamento , nel 1983) per trarre il meglio dalla(già autrice di L'amore bugiardo - Gone Girl e della quale vedremo presto la serie Sharp Objects ). A produrre, Emile Sherman e Iain Canning della See-Saw Films, insieme ai cofinanziatori New Regency, Film4 e(che distribuirà anche).