Il grande Dick Van Dyke sarà nel sequel di Mary Poppins

Le ultime notizie sul sequel Disney del proprio Cult Mary Poppins erano state relative alla trama, incentrata sugli ormai cresciuti Michael e Jane Banks e con la magica governante tornata per accudire i figli del primo, venti anni dopo gli eventi del film originario. Ma se con il Jack disi pensava sarebbe stata esaurito il capitolo 'spazzacamini' sarà bene ricredersi, visto che The Hollywood Reporter ha appena confermato la presenza dell'indimenticabile Bert, al secolo Dick Van Dyke , pronto a tornare al fianco della sua amica Mary.Che questa volta avrà, come detto, le fattezze di Emily Blunt, principale new entry di questa "estensione" insieme a(Michael Banks), Colin Firth (William Weatherall Wilkins) (Jane Banks) Meryl Streep (Topsy) , come lo definisce lo stesso Van Dyke, dopo aver confermato che questo film- spiega l'anziano attore parlando della possibilità di ritirarsi… -Sarà un piacere condiviso, quindi, il rivederlo in azione. Anche con il regista del film Rob Marshall (Into The Woods, Chicago), che all'annuncio del film aveva commentato: "Sono sinceramente onorato che la Disney mi abbia chiesto di portare altre avventure di PL Travers sullo schermo. L'originale ha significato così tanto per me, personalmente. E non vedo l'ora di crearee il suo messaggio che la meraviglia dell'infanzia possa essere trovata anche nei tempi più difficili".Non a caso Mary Poppins Returns - atteso in sala per ile definito(per i, pur mai adattati tutti per il cinema) - si svolgerà nella Londra post depressione e racconterà del ritorno della tata tuttofare nella vita dei fratelli Banks e dei loro tre bambini all'indomani di una grave perdita personale.nelle loro vite.