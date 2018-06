Il filo nascosto, nella clip i segreti dell'edizione Home Video dell'ultimo film di Daniel Day-Lewis

Come catturare la luce, come modificare l'immagine che i diversi obiettivi producono, quali scegliere - oltre ai riferimenti alla leggendaria Ingrid Bergman - sono alcune dellee che si annidano nei contenuti speciali del filme vincitore del premio oscar® per i migliori costumi. Ma che ricorderemo soprattutto per essere l'ultima prova d’attore del tre volte vincitore della statuetta Daniel Day-Lewis prima del ritiro definitivo dalle scene e qui alla sua sesta candidatura per l’interpretazione di Reynolds Woodcock, lo schizzinoso, maniaco del controllo stilista londinese la cui lussuosa e accurata vita fatta su misura viene improvvisamente sconvolta dall’amore.Definito undal The Guardian edal LA Times, il film può contare anche sulla presenza della candidata agli Oscar® Lesley Manville (Maleficent, Another Year) e Vicky Krieps (Hanna, The Colony), due delle più importanti figure femminili presenti nella vita del protagonista, insediatosi al centro della moda britannica vestendo reginette, star del cinema, ereditiere, aristocratiche, debuttanti e dame con lo stile proprio della cosiddetta 'House of Woodcock'.Genere: DrammaticoDischi: 1Durata: 2 ore e 10 minuti ca.Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 1.85:1Audio: Inglese DTS:X; Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco DTS Digital Surround 5.1Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Spagnolo, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Islandese, Norvegese, Portoghese, Svedese, Arabo, HindiGenere: DrammaticoDischi: 1Durata: 2 ore e 10 minuti ca.Audio: Itaiano, Inglese, Tedesco – Dolby Digital 5.1Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese, Turco