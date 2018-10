Il film su Joker ha trovato il giovane Batman e il maggiordomo Alfred

NOTIZIE

24.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Todd Phillips ha trovato i suoi Alfred e Bruce Wayne. Un giovanissimo Bruce Wayne, bisogna specificare: il futuro Batman sarà interpretato da Dante Pereira-Olson, visto nella serie TV Happy! e accanto alla star di Joker, Joaquin Phoenix, in A Beautiful Day

Douglas Hodge (The Night Manager, Penny Dreadful). Già sappiamo che Brett Cullen sarà Thomas Wayne, il padre di Bruce, ma la conferma della presenza di un Bruce bambino ci dice che Joker sarà ambientato qualche decennio prima dell'arrivo di Batman. La storia prende il via nel 1981, un una Gotham City invasa dalla criminalità.



Alfred Pennyworth, fedele maggiordomo di casa Wayne, sarà invece interpretato da(The Night Manager, Penny Dreadful). Già sappiamo chesarà Thomas Wayne, il padre di Bruce, ma la conferma della presenza di un Bruce bambino ci dice che Joker sarà ambientato qualche decennio prima dell'arrivo di Batman. La storia prende il via nel 1981, un una Gotham City invasa dalla criminalità.

Il cast di Joker include anche Robert De Niro, Zazie Beetz (star di Deadpool 2), Bill Camp, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham. Phillips ha scritto la sceneggiatura insieme a Scott Silver (8 Mile, The Fighter). Si dice che il film sarà fortemente influenzato dal primo Martin Scorsese, da qui la scelta di ingaggiare De Niro nel cast. Si dice anche che la graphic novel “The Killing Joke” di Alan Moore e Brian Bolland sarà uno dei punti di riferimento del film, anche se in quella celebre storia Batman giocava un ruolo fondamentale nell'origine del Joker, mentre qui difficilmente lo vedremo in costume.

Joker dovrebbe lanciare una serie di film slegati dalla continuity dell'Universo DC. L'uscita è prevista in USA per il 4 ottobre 2019.

Fonte: ComicBook.com