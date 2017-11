Il film di Metal Gear Solid scritto dallo sceneggiatore di Jurassic World

NOTIZIE

Derek Connolly ingaggiato dalla Sony per il film tratto dal celebre videogioco. Sarà diretto dal regista di Kong Skull Island

09.11.2017 - Autore: La redazione



La Sony non rinuncia al progetto, adattamento del celebre videogioco della Konami. Lo studio ha appena ingaggiato lo sceneggiatore(ha scritto Jurassic World ) per creare la nuova stesura del copione. Il film sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts , già regista dello spassoso e spettacolare(anche questo scritto da Connolly).

Creato da Hideo Kojima, Metal Gear Solid è approdato sul mercato dei videogiochi nel 1998, disponibile per PlayStation. Il videogame segue le disavventure di Snake, soldato in missione allo scopo di infiltrarsi in una struttura che nasconde armi nucleari. Toccherà a lui affrontare i terroristi di Foxhound, organizzazione composta da soldati delle unità speciali passati al lato del nemico.



Connolly, scoperto da Spielberg grazie al film Safety Not Guaranteed, ha da poco lavorato al copione di Jurassic World: Il regno distrutto, sequel del film di Colin Trevorrow in arrivo nei cinema nell'estate 2018.



Il progetto Metal Gear Solid è attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo, ecco perché lo studio non ha ancora comunicato una data di uscita.