Il domani tra di noi: il trailer della love story survivalista tra Idris Elba e Kate Winslet

NOTIZIE

01.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Idris Elba e Il domani tra di noi (The Mountain Between Us), film tratto dall'omonimo romanzo di Charles Martin e diretto dal regista di Paradise Now,



Kate Winslet sono i protagonisti de(The Mountain Between Us), film tratto dall'omonimo romanzo die diretto dal regista di Paradise Now, Hany Abu-Assad . Ecco il primo trailer del film.

Il domani tra di noi è la storia di Ben (Elba) e Alex (Winslet), due estranei che si incontrano per caso in un aeroporto. Entrambi hanno degli impegni urgenti il giorno dopo: lui, medico, deve recarsi a una conferenza, lei, fotoreporter, deve sposarsi il giorno dopo. I loro voli, però, vengono cancellati a causa del maltempo, e così si ritrovano a viaggiare insieme in un piccolo aereo per arrivare in tempo ai rispettivi impegni. Ma l'aereo precipita tra le montagne del Colorado, in mezzo al nulla. Alex e Ben sopravvivono allo schianto (lei con una gamba rotta) e, insieme, si avventurano nelle vaste distese innevate per cercare aiuto. Col passare del tempo, tra loro nasce un sentimento inaspettato.

Abu-Assad ha sostituito alla regia il messicano Gerardo Naranjo. Idris Elba e Kate Winslet sono stati scritturati dopo una serie di defezioni: Michael Fassbender, Charlie Hunnam, Margot Robbie e Rosamund Pike hanno considerato di interpretare i due ruoli negli ultimi anni.

Il film ha già una data di distribuzione in Italia: il 19 ottobre arriverà nelle sale da 20th Century Fox.