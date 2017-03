Il diritto di contare: una clip esclusiva con Taraji P. Henson e Kevin Costner

Arriverà nei cinema il prossimo 8 marzo, Il diritto di contare , film che racconta la vera storia di tre donne afro-americane reclutate dalla NASA come esperte di matematica operative nelle fasi iniziali della corsa allo spazio, in piena guerra fredda.

Il diritto di contare, nominato a tre Oscar (miglior film, sceneggiatura non originale e attrice non protagonista), è interpretato da Taraji P. Henson Janelle Monae . Vi presentiamo oggi una clip esclusiva dal film, la sequenza in cui vediamo anche Kevin Costner nei panni di uno dei superiori della NASA.