Il complicato mondo di Nathalie, la rabbia di una donna nella clip esclusiva

Una madre single alle prese con un momento delicato, pieno di insoddisfazione e nostalgia, che la costringerà alla fine a cercare più a fondo le motivazioni del suo malessere. Nel frattempo però, non sempre i suoi comportamenti e il suo sarcasmo saranno ben accolti da familiari, amici e colleghi. Questa la trama de Il complicato mondo di Nathalie, commedia francese diretta da David e Stéphane Foenkinos, di cui vi presentiamo una clip esclusiva.





E se quando tutto sembra andare storto, la vita ti chiedesse solo di sorridere un po’ di più? Di questo e molto altro racconta il film, ritratto sincero e ironico di una donna alle prese con gli improvvisi cambiamenti e le difficoltà di un periodo di passaggio come i cinquant'anni. A interpretare la protagonista, il Premio César Karin Viard (La famiglia Bélier, Delicatessen). “Sono stata immediatamente attratta dal ruolo di Nathalie – ha detto l'attrice – Spesso ci vengono raccontate storie di donne che si avvicinano ai cinquant’anni e vogliono andare a letto con uomini più giovani o altre che sono semplicemente alla fine di una relazione. Qui invece abbiamo a che fare con un personaggio complesso, come piacciono a me, un personaggio pieno di sfaccettature”.