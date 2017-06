NOTIZIE

Il BGeek di Bari riparte con Lupin III, Gomorra e V per Vendetta

07.06.2017



Spider-Man viene stritolato da un octopus... non si tratta però della nemesi, ma di una vero e gigantesco polpo. E' questa l'immagine creata dallo street artist romanoper il poster della sesta edizione del Bari, che si terrà dal 9 all'11 giugno.

Genny Savastano che ritroveremo in Gomorra 3, incontrerà il pubblico del Festival, domenica 11 giugno.



Leggi anche: Gomorra - La terza stagione in autunno su Sky L'evento riapre i battenti presso il Palaflorio di Bari per tre giorni all’insegna di fumetto, cinema, serie TV e giochi. Tanti gli ospiti italiani e internazionali: Salvatore Esposito , ilche ritroveremo in, incontrerà il pubblico del Festival, domenica 11 giugno.

Saranno presenti anche artisti del mondo del fumetto come Stefano Turconi e Teresa Radice (Il porto proibito), Giacomo Bevilacqua (A Panda piace…), Riccardo Torti (Torti Marci), I Paguri (Don Zauker, Nirvana) e gli Youtuber Maurizio Merluzzo e Paolo Cellammare. E ci sarà anche David Lloyd, disegnatore della graphic novel di Alan Moore V for Vendetta.

Lupin III è al centro di uno dei focus dell'evento che festeggerà i cinquant'anni del manga creato da Monkey Punch nel 1967. E lo farà invitando Togekinoko, uno dei grandi nomi che fanno parte della "scuderia di Lupin III". L'autrice giapponese sarà presente al festival di Bari, dove incontrerà i lettori e si esibirà in un live sketching su parete incentrato sul tema del celebre personaggio, dei suoi compagni e dei suoi avversari.