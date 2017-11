Il 35° Torino Film Festival svela alcune anticipazioni di TFFdoc e Italiana.corti

NOTIZIE

TFFdoc/non umano crea uno spazio sugli animali, mentre foto di gattini e altri animali imperversano su Facebook: una sorta di animal porn che ci rende ciechi di fronte all’animalità degli animali e alla nostra. I due film che seguono mostrano due scrittori e filosofi (Felice Cimatti e Leonardo Caffo) nel tentativo di ridelineare il senso dell’animalità, ripensare il nostro rapporto con gli animali e realizzare nuove immagini e nuovi punti di vista non umani.



Animal Cinema, diretto da Emilio Vavarella (USA/Italia, 2017, DCP, 12’), è composto da frammenti di video girati da animali con una videocamera tra le zampe (o le zanne). È un’indagine sulle esperienze audiovisive non antropocentriche e sul complicato assemblaggio di uomini, animali e tecnologie.



Animal pensivité di Christine Baudillon (Francia, 2017, DCP, 87’) è un’immersione nel mondo animale, un’esperienza dello sguardo e dell’ascolto in cui la natura ci appare come un mondo di legami misteriosi e totali tra gli animali e il loro ambiente.

Italiana.corti: da sempre spazio dedicato alla sperimentazione e alla ricerca di nuovi linguaggi, quest’anno dà spazio a generi spesso trascurati come il film di animazione e il videoclip. E presenta:



Robhot, del torinese d’adozione Donato Sansone aka Milkyeyes (i cui esperimenti visuali hanno ottenuto milioni di visite sul web, mentre i Cahiers du cinéma hanno recensito le sue animazioni e il suo cortometraggio Journal animé è stato nominato ai Césars), è un’animazione a matita, una lotta tra amore, sesso e fantascienza.



Sogno l’amore non è solo un video-clip, ma un film sull’urgenza della passione, creato per dare immagini alle note del giovane cantautore Andrea Laszlo De Simone, vera sorpresa della musica italiana del 2017 con il suo album "Uomo Donna" e regista del corto assieme a Francesca Noto.







TFFdoc, concentrato attorno al tema del viaggio ci offre - in anteprima italiana - due film perfettamente rappresentativi i cui registi, Claude Lanzmann (Shoah, L’ultimo degli ingiusti) e F.J. Ossang (Pardo d’argento per la miglior regia a Locarno Festival 2017), saranno entrambi ospiti a Torino per incontrare il pubblico.



9 Doigts, diretto da F.J. Ossang (Francia/Portogallo, 2017, DCP, 98’) comincia come un noir, diventa un racconto d’avventura e una favola post apocalittica, un viaggio in cargo verso Nowhereland. “Ma che cos’è Nowhereland? È una zona terrestre dove le emozioni sono gelate”.

È il quinto lungometraggio di F.J. Ossang, regista, musicista punk e artista.



Napalm è diretto da Claude Lanzmann (Francia, 2017, DCP, 100’), che è tornato in Corea del Nord, ma senza il permesso di filmare, questo impreziosisce ogni singola inquadratura “sottratta” al ferreo controllo della Polizia coreana. Sullo sfondo il racconto dell’incontro tra due amanti che condividono il significato di una sola parola: napalm. Un rappresentante francese della prima delegazione europea in Corea del Nord nel 1958, dopo la guerra, e un’infermiera coreana che portava con sé le cicatrici di quell’orrendo conflitto.