Idris Elba sarà il cattivo di Cats nel film tratto dal famoso musical

17.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Cats, adattamento cinematografico del famosissimo musical di Andrew Lloyd Webber, che sarà diretto da Idris Elba è in trattative finali per entrare nel cast di, adattamento cinematografico del famosissimo musical di, che sarà diretto da Tom Hooper . Se Elba dovesse accettare, il suo ruolo sarà quello di Macavity, l'unico vero villain del musical.

Hooper, regista de Il discorso del re e The Danish Girl, ha già lavorato al musical Les Misérables, ma stavolta tenterà di portare al cinema uno dei musical più amati di tutti i tempi, mai adattato sul grande schermo. Il resto del cast include Taylor Swift, Jennifer Hudson, Ian McKellen e James Corden. Andrew Lloyd Webber ha scritto un brano inedito per il film, e farà da produttore esecutivo insieme a Steven Spielberg. La sceneggiatura è stata scritta da Lee Hall (Billy Elliot, War Horse).

Il cast è davvero notevole. Le riprese partiranno ai Warner Bros. Studios di Leavesden, in Inghilterra, il 12 novembre. Ci saranno dunque delle riprese dal vivo, anche se risulta difficile credere che nel film vedremo attori truccati da gatti. La cosa non è stata ancora confermata, ma è molto probabile che i protagonisti saranno gatti realizzati in CG con le voci degli attori sopra menzionati.

Prodotto da Working Title Films e distribuito da Universal, Cats arriverà nei cinema americani il 20 dicembre 2019.

