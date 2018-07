Idris Elba contro The Rock e Jason Statham nello spin-off di Fast & Furious

Il cast di Hobbs and Shaw ha visto da poco entrare Vanessa Kirby di The Crown nel principale ruolo femminile. Lo spin-off sarà incentrato sull'agente del Diplomatic Security Service Luke Hobbs e su Deckard Shaw, cattivo di Fast & Furious 7 poi passato dalla parte di Toretto in Fast & Furious 8. Il film è stato scritto ancora una volta da, demiurgo della saga dai tempi di Tokyo Drift. Alla regia troveremo David Leitch , regista di John Wick, Deadpool 2 e Atomica Bionda.