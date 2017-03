I vent'anni di Bugiardo bugiardo: quando Jim Carrey era il dio della risata

NOTIZIE

21.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



un momento topico nella carriera della star: Carrey stava cercando di “diventare adulto”, lasciarsi alle spalle la comicità grassa ed esagerata di Ace Ventura e The Mask per entrare in un mondo più raffinato. Ecco dunque il veicolo perfetto: una sceneggiatura, scritta in origine da Paul Guay e Stephen Mazur (ma riscritta da zero da Shadyac e Mike Binder), dotata del più classico “high-concept” all'americana: la storia di un avvocato, padre divorziato e ballista cronico, costretto a dire la verità per un giorno intero a causa del desiderio espresso da suo figlio dopo aver spento le candeline della torta di compleanno.



Steve Martin e Hugh Grant erano stati considerati in precedenza, con Martin costretto a rinunciare per via di impegni precedenti. Addirittura, per un periodo lo script fu considerato dalla Disney, che avrebbe voluto cucirlo addosso a Goldie Hawn. In tutto, la sceneggiatura fu scartata nove volte prima che il produttore Brian Grazer (socio di Ron Howard) la acquisisse.



la sua paga fu di 20 milioni di dollari. Una bella fetta del budget di 45 milioni, ma gli incassi ripagarono ampiamente l'investimento: Bugiardo bugiardo raccolse più di 302 milioni di dollari nel mondo. E per una volta piacque anche alla critica. Il titano Roger Ebert, che aveva stroncato i precedenti film di Carrey, diede a questo tre stelle e scrisse: “Sto cominciando gradatamente a sospettare, o forse a temere, che Jim Carrey mi stia conquistando”.



ogni sera tornava a casa esausto dal set, per essersi immedesimato troppo in Fletcher.



