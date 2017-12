I trailer più visti del 2017 su YouTube (VIDEO)

Il 2017 è stato un anno di record notevoli in ambito trailer. I più importanti film e blockbuster di Hollywood si sono sfidati a suon di milioni di visualizzazioni nel minor tempo possibile, ovvero nelle prime 24 ore dall'uscita del trailer. Il campione assoluto di tutti i tempi è ora Avengers: Infinity War , con 230 milioni diin 24 ore. Il prossimo capitolo della saga Marvel ha scalzato dalla vetta il trailer di It , uscito esattamente otto mesi prima (il 29 marzo) e capace di attirare su di sé in 24 ore 197 milioni di paia d'occhi. Star Wars: Gli ultimi Jedi si presenta ben due volte, con trailer ufficiale e primo teaser trailer.