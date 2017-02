I sequel di Avatar saranno una saga famigliare

I sequel di Avatar saranno un saga famigliare, e Jake e Neytiri avranno dei figli. Lo ha rivelato Sam Worthington , il protagonista della saga creata da James Cameron , parlando al sito We Got This Covered: “Li gireremo tutti insieme – ha detto a proposito dei quattro sequel previsti – Il piano è di avere del tempo libero tra uno e l'altro, credo, ma queste cose sono sempre ambigue finché non si comincia. È comunque ancora previsto che si inizi in estate. James necessitava del tempo per perfezionare le sceneggiature. In qualunque momento mi dirà di partire lo farò, perché James è un grande. Ho letto tutti gli script e sono fantastici.Il film è qualcosa che non avete mai visto prima. Il mondo è più grande che nel primo, ma essenzialmente si tratta di un film sulla famiglia”.Worthington ha aggiunto che “Jake avrà ancora lo spirito di un bambino che vede il mondo per la prima volta, ma è da un po' che vive in questo mondo, quindi qual è il mondo che vede per la prima volta?”. Una domanda a cui solo i film daranno risposta.I quattro sequel di Avatar dovrebbero arrivare al cinema. Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver torneranno. Rick Jaffa e Amanda Silver (Jurassic World), Shane Salerno (Armageddon) e Josh Friedman (La guerra dei mondi) hanno lavorato alle sceneggiature insieme a Cameron, che dirigerà tutti i film. Gli attori si ritroveranno per iniziare a lavorare alle sequenze in motion capture a partire da agosto.