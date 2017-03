I segreti di Blade Runner 2049: svelato il look di Jared Leto e nuovi dettagli dal sequel

In occasione del CinemaCon di Las Vegas, la Sony Pictures ha mostrato in anteprima un nuovo trailer da Blade Runner 2049 , il sequel più atteso dell'anno. Il film di Denis Villeneuve interpretato da Ryan Gosling Harrison Ford (che riprende il ruolo di) è ambientato in una Los Angeles apocalittica e in una Las Vegas ricoperta di neve, colpita da tempeste di sabbia e popolata da androidi. Entrambe le città sono state ricostruite negli studios di Budapest.