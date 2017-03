I Puffi: Viaggio nella foresta segreta – Il video della nuova sigla cantata da Cristina D'Avena

A trentacinque anni dalla “Canzone dei Puffi” che la rese celebre e le valse il Disco d’Oro,torna a cantare una sigla per gli ometti blu creati da Peyo. Succede in occasione dell'uscita de I Puffi: Viaggio nella foresta segreta , nuovo film d'animazione per il quale la cantante bolognese, superstar delle sigle di cartoni animati, ha cantato il tema “Noi Puffi Siam Così”. Titolo nostalgico per un brano che riprende il “tormentone" della storica sigla del 1982 (che rimase in classifica per otto settimane vendendo 500.000 copie) aggiungendo però un testo tutto nuovo. Ve ne presentiamo il video.