I magnifici sette: i segreti del western nella clip esclusiva dal Blu-Ray

Western a ritmo serrato, I magnifici 7 , quello "nuovo" rifatto dal regista Antoine Fuqua , arriva in Blu-Ray e DVD a pochi mesi dall'uscita nelle sale. E per l'occasione vi presentiamo una clip dai dietro le quinte disponibili nell'edizione Home Video. Si parte da una domanda: come si fa a ricostruire interamente una città del vecchio West?Nel video che segue cast e troupe rispondono tra meraviglie ed elenco dei fatti, mentre Denzel Washington non smette per un istante di premere il grilletto prima e dopo il ciak: