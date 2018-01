I film di febbraio: dieci titoli da vedere al cinema

NOTIZIE

Ce n'è per tutti. Il febbraio di cinema non risparmia nessuno: chi cerca maestri come Spielberg e Eastwood, chi ama attori immensi come Daniel Day-Lewis, chi insegue le storie d'amore impossibili o quelle piccanti con tanto di "bondage". Ci sono i film d'autore che lasciano il segno, i supereroi della scuderia Marvel. Ci sono le commedie e c'è il film italiano del mese.



Vi presentiamo i dieci film che troverete in sala a febbraio

Tom Hanks e Meryl Streep per la prima volta insieme. Protagonisti del nuovo film di Steven Spielberg incentrato sulla pubblicazione, nel 1971, dei famigerati Pentagon Papers da parte del quotidiano Washington Post. Una storia ambientata quasi cinquant'anni fa, e allo stesso tempo più attuale che mai: sembra infatti di assistere a un film non sul 1971 ma sul 2017, non tanto su Nixon quanto sull'America di Trump, dove libertà di stampa e condizione femminile sembrano aver fatto più di un passo indietro. Il film giusto al momento giusto. L'appuntamento col grande cinema è garantito.



Sully, Clint Eastwood torna dietro la macchina da presa per raccontare un'altra pagina di vero eroismo americano. Il suo nuovo film mostra l'impresa dei tre amici americani in viaggio in Europa: le persone giuste al momento giusto nel posto giusto. Sono stati loro, infatti, a sventare l'attentato sul treno Amsterdam - Parigi che il 21 agosto del 2015 è stato attaccato da un terrorista armato fino ai denti. Hanno salvato cinquecento passeggeri.



Eric Johnson), il suo precedente boss, che la insegue come uno stalker. Christian deve invece vedersela ancora con Elena Lincoln (Kim Basinger), mentre volano scintille di sfida tra Anastasia e Gia Matteo (Arielle Kebbel), architetta un po' insidiosa, che dovrebbe occuparsi di progettare gli interni della villa dei Grey ma sembra più interessata a Christian.



Christian e Anastasia sono tornati. E ora sono marito e moglie nel terzo e ultimo capitolo della saga tratta dai libri di E.L. James. In Cinquanta sfumature di rosso scopriamo che Anastasia Steele (Dakota Johnson), ovvero Mrs. Grey, aspetta un figlio da Christian Grey (Jamie Dornan). Ma questo probabilmente non impedirà al passato di tornare a bussare alla porta sotto forma di ex amanti vari, sia di lei che di lui. Anastasia è tormentata da Jack (Eric Johnson), il suo precedente boss, che la insegue come uno stalker. Christian deve invece vedersela ancora con Elena Lincoln (Kim Basinger), mentre volano scintille di sfida tra Anastasia e Gia Matteo (Arielle Kebbel), architetta un po' insidiosa, che dovrebbe occuparsi di progettare gli interni della villa dei Grey ma sembra più interessata a Christian.

IN USCITA L'8 FEBBRAIO

The Party, la commedia nera di



La vita, la morte, l'onestà, le bugie, l'amore e i tradimenti. C'è tutto in The Party, la commedia nera di Sally Potter che raduna un cast di attori che lasciano il segno: da Timothy Spall a Kristin Scott Thomas, da Cillian Murphy a Patricia Clarkson, arrivando a Bruno Ganz. Sono loro i protagonisti di una cena memorabile, scioccante ed esilarante.

IN USCITA L'8 FEBBRAIO

Da non perdere.



Il genio dell'animazione stop-motion della scuderia Aardman. I creatori di Wallace & Gromit tornano al cinema per raccontare le avventure preistoriche di un villaggio di uomini primitivi. Dug e il suo migliore amico, il cinghiale Hognob, sono costretti a guidare la loro tribù per fronteggiare la minaccia di un nemico potente, Lord Nooth, a capo di una città dell'Età del Bronzo. Divertimento per grandi e piccini garantito.

IN USCITA L'8 FEBBRAIO

L'ultimo bacio torna con un film corale interamente girato a Ischia. E in questa commedia drammatica ci presenta una famiglia numerosa, raccontandone prima la superficie apparentemente felice e poi entrando in profondità, determinato a mostrarne il sistema nervoso arrivato al momento del collasso.



"Vorrei una vita normale" - dice Stefano Accorsi. "Le vite normali non esistono" - ribatte prontissima Stefania Sandrelli. Il regista de L'ultimo bacio torna con un film corale interamente girato a Ischia. E in questa commedia drammatica ci presenta una famiglia numerosa, raccontandone prima la superficie apparentemente felice e poi entrando in profondità, determinato a mostrarne il sistema nervoso arrivato al momento del collasso.

IN USCITA IL 14 FEBBRAIO





Black Panther riprende da dove terminava Captain America: Civil War. Il re di Wakanda, T'Chaka, è morto durante un attentato e suo figlio T'Challa (Chadwick Boseman) ritorna nel paese natale per ereditare il trono e anche qualcos'altro: il costume di Pantera Nera, difensore di Wakanda da generazioni. A differenza dei vicini stati africani, il Wakanda non è un paese del terzo mondo perché possiede le uniche miniere di vibranio (il metallo più potente al mondo, lo stesso dello scudo di Captain America) sulla Terra. Per proteggere queste scorte preziose, Wakanda è rimasto isolato dal resto del mondo per secoli, ma ora T'Challa si vedrà costretto a interrompere questa tradizione per fermare una minaccia al Wakanda e al mondo intero.

IN USCITA IL 14 FEBBRAIO

Paul Thomas Anderson passerà alla storia per essere l'ultimo film interpretato da Daniel Day-Lewis, attore che ha già annunciato



Leggi la recensione de Il filo nascosto



Il nuovo dramma di Paul Thomas Anderson passerà alla storia per essere l'ultimo film interpretato da Daniel Day-Lewis, attore che ha già annunciato il suo ritiro dalle scene. Eccolo nei panni di un sarto degli anni Cinquanta, un genio della moda britannica la cui vita "cucita su misura" e dai ritmi controllati e pianificati, viene stravolta dall'amore. Un film imperdibile.

IN USCITA IL 22 FEBBRAIO

La verità non è rappresentata dai fatti. Ma da ciò in cui credi davvero... se poi hai milioni di dollari a disposizione, senza limiti, allora i fatti diventano definitivamente secondari. Questo potrebbe essere il vangelo predicato da The Disaster Artist, commedia meta-cinematografica che racconta la lavorazione di The Room, filmaccio del 2003 conosciuto in tutto il mondo come "il 'Quarto potere' dei film più brutti di sempre". Quello che noi in Italia chiameremmo "lo scult definitivo". James Franco fa finalmente centro, davanti e dietro la macchina, da presa con un film spassoso e intelligente. La commedia più bella del mese.



La verità non è rappresentata dai fatti. Ma da ciò in cui credi davvero... se poi hai milioni di dollari a disposizione, senza limiti, allora i fatti diventano definitivamente secondari. Questo potrebbe essere il vangelo predicato da The Disaster Artist, commedia meta-cinematografica che racconta la lavorazione di The Room, filmaccio del 2003 conosciuto in tutto il mondo come "il 'Quarto potere' dei film più brutti di sempre". Quello che noi in Italia chiameremmo "lo scult definitivo". James Franco fa finalmente centro, davanti e dietro la macchina, da presa con un film spassoso e intelligente.

IN USCITA IL 22 FEBBRAIO

Fiaba romantica a sfondo horror. Una donna emarginata che si innamora di una creatura mostruosa sullo sfondo dell'America della Guerra Fredda. Sono loro i protagonisti del nuovo film di Guillermo del Toro, vincitore del Leone d'oro a Venezia e adesso in pole position nella corsa agli Oscar, dove compete con tredici nomination . Il regista messicano torna a mettere in scena il cuore dei mostri e fa centro con un film visionario e toccante.