I dieci peggiori film del 2018 che abbiamo visto fino a oggi

i più brutti del 2018 fino ad ora. Otto usciti al cinema e due arrivati direttamente su Netflix.



Saghe arrivate al capolinea, film da dimenticare all'istante, attori che non bastano a far decollare una storia. Arrivati al giro di boa di stagione, ecco i dieci film peggiori dell'anno.. Otto usciti al cinema e due arrivati direttamente su Netflix.



L'ultimo capitolo della trilogia sentimentale/BDSM è L'ultimo capitolo della trilogia sentimentale/BDSM è un thriller senza thriller , un film noioso con attori svogliati. La chiusura di una saga da "instant-dimenticatoio".



lento e inespressivo, un pezzo di legno in un ennesimo rifacimento stanco e fuori tempo massimo de Il giustiziere della notte. Bruce Willis lento e inespressivo, un pezzo di legno in un ennesimo rifacimento stanco e fuori tempo massimo de Il giustiziere della notte.



Young Adult sentimentale, Il sole a mezzanotte vuole le vostre lacrime. E può ottenerle: basterà farsi manipolare da una Young Adult sentimentale, Il sole a mezzanotte vuole le vostre lacrime. E può ottenerle: basterà farsi manipolare da una sequela di finte disgrazie inseguono due giovani innamorati a ogni ora del giorno e della notte.



Un b-movie fantascientifico collegato in maniera forzata - e all'ultimo secondo - con il franchise di Cloverfield. Inizialmente previsto nelle sale con un altro titolo (La particella di Dio), The Cloverfield Paradox è arrivato improvvisamente su Netflix con una mossa di marketing geniale: saper vendere, questo sì che è il vero marchio di fabbrica di una saga che ha velocemente stancato.



Un flop vero e proprio. Questo è The Outsider, un film Netflix Original in cui vediamo Jared Leto nei panni di un uomo che entra in contatto con la Yakuza e inizia la sua scalata nel mondo criminale giapponese. La classica storia di un pesce fuor d'acqua che vediamo entrare in contatto con una cultura distante. Un pesce fuor d'acqua proprio come Jared Leto nel cast di questo film.



Il kolossal Disney diretto da Il kolossal Disney diretto da Ava DuVernay è un racconto, costruito come un videogioco. Un’esperienza più da consolle che da grande schermo dove anche il talento della regista si smarrisce tra i paesaggi computerizzati e i costumi stravaganti



I realizzatori di questo sequel vogliono ricreare lo slasher alla John Carpenter, il risultato finale è un thriller che procede a rilento e che non ha un briciolo di quella tensione che aveva il I realizzatori di questo sequel vogliono ricreare lo slasher alla John Carpenter, il risultato finale è un thriller che procede a rilento e che non ha un briciolo di quella tensione che aveva il primo film interpretato da Liv Tyler



La saga di Insidious arriva al capolinea con un film superfluo (come lo era già il terzo capitolo) la cui trama non decolla mai. Il franchise sembra aver esaurito le sue possibilità con questo capitolo brutto che ha l'aspetto di un La saga di Insidious arriva al capolinea con un film superfluo (come lo era già il terzo capitolo) la cui trama non decolla mai. Il franchise sembra aver esaurito le sue possibilità con questo capitolo brutto che ha l'aspetto di un film per la TV