I clown contro Stephen King: It ci sta facendo perdere il lavoro

Stephen King, sta preoccupando non poco i clown di tutto il mondo. Sembra una bufala e invece è una notizia reale: Pam Moody, presidente della World Clown Association, ha esternato la sua preoccupazione per il modo in cui i clown vengono visti oggi anche a causa del libro di King e del La campagna pubblicitaria e l'imminente uscita di It , nuovo adattamento del romanzo capolavoro di, sta preoccupando non poco i clown di tutto il mondo. Sembra una bufala e invece è una notizia reale:, presidente della World Clown Association, ha esternato la sua preoccupazione per il modo in cui i clown vengono visti oggi anche a causa del libro di King e del famoso adattamento TV con Tim Curry. Ora che un nuovo film è in arrivo, la WCA ha realizzato un press kit per preparare i clown di tutto il mondo alle reazioni del pubblico. Una guida in cui si dice che “indossare una maschera di gomma di Halloween non fa di una persona un clown” e si raccomanda ai bambini di non guardare i film dell'orrore.

La preoccupazione ha iniziato a montare l'anno scorso dopo una serie di avvistamenti di “clown malvagi”, persone in tenuta da clown, a volte armate, che si aggiravano vicino alle scuole o in zone residenziali per spaventare i passanti. Ma ora le cose stanno peggiorando: “Diversi clown si sono visti cancellare apparizioni in scuole e biblioteche – spiega la Moody – È davvero spiacevole. Le stesse persone a cui stiamo cercando di comunicare messaggi positivi e importanti non li stanno cogliendo”. La Moody arriva anche a prendersela con una certa “discriminazione” nei confronti dei clown rispetto ad altre figure preferite dai bambini: “Nessuno se la prende coi Babbi Natale, perché questo rovinerebbe gli affari ai negozianti. Rovinerebbe il Natale a tutti”.

Stephen King si è difeso in un tweet postato lo scorso aprile, in cui ha affrontato di petto le accuse di aver scatenato la coulrofobia – la fobia dei clown – in un'intera generazione. “I clown ce l'hanno con me. Mi dispiace, nella maggior parte dei casi sono fantastici. MA... i bambini hanno sempre avuto paura dei clown. Non uccidete il messaggero per il messaggio”.





Resta il fatto che la paranoia, anche per colpa dei "burloni" vestiti da clown malvagi, si è diffusa e ha attecchito. Racconta la Moody che una donna, membro della WCA, è arrivata in anticipo presso l'abitazione dove avrebbe dovuto animare la festa di compleanno di un bambino. Nell'attesa, ha aspettato, truccata e vestita di tutto punto, nella sua auto parcheggiata di fronte alla casa. "A un certo punto alza gli occhi e ci sono quattro agenti di polizia a circondarla. Qualcuno nel quartiere aveva chiamato la polizia per un avvistamento di clown".

