NOTIZIE

L'attore, scomparso nel 2013, sarà al centro di un documentario dagli stessi autori di I Am Heath Ledger

I Am Paul Walker, un documentario racconterà la vita della star di Fast & Furious

28.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



I Am Paul Walker. Derik Murray, produttore del documentario sul compianto interprete de Il cavaliere oscuro, morto a 28 anni nel 2008, si occuperà stavolta di raccontare la storia di un altro attore scomparso troppo presto. Si tratta ovviamente di Dopo I Am Heath Ledger è la volta di, produttore del documentario sul compianto interprete de Il cavaliere oscuro, morto a 28 anni nel 2008, si occuperà stavolta di raccontare la storia di un altro attore scomparso troppo presto. Si tratta ovviamente di Paul Walker , celebre Brian O'Conner della saga di Fast & Furious, morto nel 2013 a 40 anni in un tragico incidente d'auto insieme all'amico Roger Rodas, durante la pausa nella lavorazione di Fast & Furious 7 per il Giorno del Ringraziamento.

Il film sarà prodotto da Paramount Network, Network Entertainment e Derik Murray, e diretto dallo stesso regista di I Am Heath Ledger, Adrian Buitenhuis. Il documentario includerà molte interviste ad amici e colleghi dell'attore (dunque aspettiamoci Vin Diesel e gli altri membri del cast di Fast & Furious), ne esplorerà la carriera ma anche l'amore per gli oceani e le specie sottomarine, nonché il suo impegno per la ricostruzione di Haiti dopo il devastante terremoto del 2010.

Murray ha già prodotto una serie di simili documentari su, tra gli altri, John F. Kennedy Jr., Muhammad Ali e Bruce Lee. Il 2 aprile debutterà in USA su Paramount Network I Am MLK Jr., dedicato al reverendo Martin Luther King.

Fonte: Deadline