I Am Paul Walker, il trailer del documentario dedicato alla star di Fast & Furious

27.07.2018 - Autore: Marco Triolo







Paramount Network ha diffuso il trailer di I Am Paul Walker , documentario dedicato alla vita e alla carriera della star di Fast & Furious, scomparsa prematuramente nel 2013 a 40 anni in un tragico incidente d'auto. Il documentario si pone l'obbiettivo di sviscerare a 360 gradi la figura di Paul Walker , non solo l'attore ma anche la persona e l'attivista umanitario. Ecco il filmato.

Adrian Buitenhuis e prodotto da Derik Murray, la stessa squadra che ha già realizzato l'analogo I Am MLK Jr., I Am JFK Jr. e I Am Evel Knievel, tra gli altri. Il documentario è diretto dae prodotto da, la stessa squadra che ha già realizzato l'analogo I Am Heath Ledger . Murray ha anche diretto, tra gli altri.

Cody e Caleb, che hanno contribuito a completare la lavorazione di Tyrese Gibson e al regista del primo Rob Cohen. In I Am Paul Walker, Buitenhuis intervista diversi membri della famiglia Walker, tra cui i fratelli, che hanno contribuito a completare la lavorazione di Fast & Furious 7 prendendo il posto del fratello scomparso, oltre ae al regista del primo Fast & Furious

Oltre alle interviste, vedremo svariati filmati casalinghi che serviranno a ricostruire l'ascesa di Walker da attore ragazzino a star adulta, ma non solo: lo scopo, infatti, è quello di capire chi fosse Walker in famiglia e tra i suoi amici, ed esplorare anche la sua attività a capo della ONG Reach Out Worldwide.

I Am Paul Walker debutterà in USA su Paramount Network l'11 agosto.