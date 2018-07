I 70 anni di Jean Reno, Léon e altri cinque film da rivedere immediatamente (Video)

Compie 70 anni Jean Reno , attore francese di origine spagnola nato a Casabanca il 30 luglio 1948.: buoni e cattivi che talvolta hanno nascosto una sensibilità particolare con cui sono riusciti a conquistare il pubblico. Gli bastavano dieci minuti in Nikita per rubare la scena alla protagonista Anne Parillaud: in quel film lo vedevamo nei panni di"lo sterminatore", una prima versione del personaggio che qualche anno dopo sarebbe stato trasformato in Léon Tutti ricordiamo Reno nei panni del sicario che stringe un rapporto tanto solido quanto pericoloso con la piccola Natalie Portman nel cult di Luc Besson, ma in occasione dei suoi 70 anni, vi presentiamo altri cinque film essenziali della sua carriera. Eccoli nel video in alto.Inizialmente reclutato dai registi nei panni del cattivo a causa della sua stazza e della sua altezza (1,88 cm), Reno è riuscito negli anni a dimostrare la sua versatilità attoriale: ha raggiunto il successo internazionale anche grazie a, in cui lo vedevamo nei panni di un cavaliere del Medioevo catapultato nella Parigi degli anni Novanta. Un personaggio comico e impacciato. Con quel film e con Léon è arrivato a Hollywood, ma gli americani gli hanno quasi sempre offerto ruoli da braccio destro di un altro protagonista (era l'angelo custode di De Niro in Ronin e la spalla seria di Steve Martin nei remake de La pantera rosa ) o come poliziotto che è meglio non avere contro (era lui che inseguiva Tom Hanks ne). Alcune volte ha recitato anche in Italia nella nostra lingua: è il caso de La tigre e la neve di Roberto Benigni e del recentissimo La ragazza nella nebbia , diretto da Donato Carrisi, dove lo vediamo al fianco di Toni Servillo.