I 60 anni di Michelle Pfeiffer, cinque film da vedere immediatamente (video)

La conosciamo soprattutto per ruoli iconici come quello di Elvira Hancock in Scarface, Ladyhawke e naturalmente Selina Kyle alias Catwoman in Batman - Il ritorno. In occasione dei sessant'anni di Michelle Pfeiffer non vi parliamo di questi ruoli. Vi consigliamo invece altri cinque film interpretati dall'attrice nata a Santa Ana in California il 29 aprile 1958. Cinque titoli in cui è altrettanto iconica e ha dato il massimo.