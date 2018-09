I 50 anni di Will Smith, le cinque qualità che lo hanno trasformato in una star (Video)

Splendido cinquantenne. Da oggi Will Smith è anche questo. Nato a Philadelphia il 25 settembre 1968, Smith è un attore, un musicista, una superstar e da qualche tempo è anche diventato uno Youtuber. In occasione del suo cinquantesimo compleanno andiamo alla ricerca delle qualità che lo hanno trasformato in una stella del cinema (e che gli hanno fatto ottenerecon). Ecco il talento di Will Smith in cinque sfumature che vi mostriamo nel video a seguire:

Ritroveremo Smith sul grande schermo nel 2019, prima nei panni di Genio nel nuovo rifacimento in carne e ossa del classico Disney diretto da Guy Ritchie e in arrivo in primavera, e poi in Gemini Man (in uscita il prossimo autunno).Gemini Man è un action thriller diretto dal premio Oscare incentrato su un assassino ormai sul viale del tramonto che si ritrova a combattere contro il suo clone, un esperimento di laboratorio di venticinque anni più giovane di lui. Una creatura al massimo della sua forza e all'apice del suo talento omicida. Il progetto vedrà Smith ringiovanito al computer grazie alla stessa tecnologia che ha permesso ad altre star di apparire più giovani, come Brad Pitt ne, Jeff Bridges in, Robert Downey Jr. ine più recentemente Johnny Depp inSmith dovrebbe anche tornare nei sequel di Bad Boys, Suicide Squad e Bright, l'action fantasy che ha spopolato su Netflix.