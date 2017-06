I 50 anni di Nicole Kidman: venti cose che forse non sai su di lei

NOTIZIE

20.06.2017 - Autore: La redazione



Compie 50 anni Nicole Kidman (è nata a Honolulu il 20 giugno del 1967) e per l'occasione vi abbiamo già mostrato un video con i cinque ruoli in cui la ricorderemo per sempre . Cinque film non bastano a riassumere il talento dell'attrice australiana, vi invitiamo dunque a una panoramica sulla sua carriera e nel farlo vi sveleremo venti curiosità sui ruoli che ha interpretato.

- Uno dei primi ruoli della Kidman: a sedici anni è la protagonista della commedia brillante La banda della BMX. All'epoca aveva sedici anni. L'attrice è stata scelta tra duecento altre candidate.



- Prima di recitare sul set del thriller Ore 10: Calma piatta, l'attrice ha imparato a guidare uno Yacht. Nel corso della sequenza della tempesta finale, è davvero lei dietro al timone.



- Nella foto Nicole Kidman e Bruce Willis in Billy Bathgate - A scuola di gangster. Il film segna il primo full frontal dell'attrice.



- L'attrice era già sposata con Tom Cruise sul set di Cuori ribelli, secondo dei tre film che la coppia ha interpretato insieme. A quanto pare il regista Ron Howard non era contento della reazione della Kidman nella scena in cui lei entra nella stanza e trova il personaggio di Cruise a letto, nudo con una scodella che gli copre le parti intime. Inizialmente Cruise indossava biancheria intima, ma Howard gli avrebbe suggerito di togliersela... la reazione dell'attrice è vera al 100%.

Gus Van Sant che consacra definitivamente la sua carriera. Vince un Golden Globe, ma non viene nominata all'Oscar. Dopo che l'Academy la ignora, l'attrice riceve una lettera di un fan che le dice: "ti hanno rapinata". Quel fan era - Nel 1995 l'attrice è la protagonista di Da morire , il film diche consacra definitivamente la sua carriera. Vince un Golden Globe, ma non viene nominata all'Oscar. Dopo che l'Academy la ignora, l'attrice riceve una lettera di un fan che le dice: "ti hanno rapinata". Quel fan era Sean Penn



- Eyes Wide Shut è il terzo e ultimo film interpretato dalla coppia Cruise-Kidman dopo Cuori ribelli. Si dice che - Eyes Wide Shut è il terzo e ultimo film interpretato dalla coppia Cruise-Kidman dopo Giorni di tuono . Si dice che Stanley Kubrick abbia separato la coppia sul set, impedendo loro di preparare insieme le scene. Questo allo scopo di aumentare la tensione tra i personaggi del film. Mentre girava la sequenza immaginaria del rapporto sessuale tra la donna e un altro uomo, Kubrick non ha permesso a Cruise di avvicinarsi sul set. Per sei giorni.

- Le riprese di Moulin Rouge! sono state interrotte per un paio di settimane dopo che la Kidman si è fratturata due costole durante la preparazione di una scena di danza.



- Nicole Kidman ha esitato ad accettare il ruolo da protagonista nell'horror di - Nicole Kidman ha esitato ad accettare il ruolo da protagonista nell'horror di Alejandro Amenabar . A quanto pare il personaggio di Grace le ha provocato gli incubi: "A un certo punto non volevo fare il film perché sentivo di non poter spingermi verso quelle emozioni".



- Per preparare il ruolo di Birthday Girl l'attrice ha visitato l'ambasciata russa in Australia in modo da chiedere aiuto e imparare la lingua. Non ha mai voluto nessun altro coach linguistico: si è sempre preparata con una donna che lavorava all'ambasciata.



- Si dice che Nicole Kidman abbia voluto tenere il trucco di Virginia Woolf anche fuori dal set di The Hours allo scopo di non farsi riconoscere ed evitare i paparazzi. Era il 2002 ed erano passati solo pochi mesi dal divorzio con Cruise.



- Lars von Trier ha scritto il ruolo di Grace pensando proprio a Nicole Kidman. Questo è successo dopo che il regista ha letto un'intervista in cui l'attrice dichiarava di voler lavorare con lui.



- Sia Tom Cruise sia Nicole Kidman sono stati considerati per i ruoli principali in Ritorno a Cold Mountain. All'epoca Cruise non sapeva ancora del coinvolgimento della Kidman nel film. Alla fine l'attore ha rinunciato al progetto.



- Birth - Io sono Sean è uno dei film preferiti della Kidman. L'attrice ha più volte dichiarato che il dramma non è stato capito: un grande film sottovalutato e rimasto sepolto dalle polemiche per la scena in cui la Kidman è nella vasca da bagno con il bambino.



- L'attrice nei panni della perfida Marisa Coulter ne La bussola d'oro. A quanto pare lo scrittore della saga, Philip Pullman, aveva pensato alla Kidman già dieci anni prima del film.



- Nicole Kidman ha dichiarato a proposito di Australia: "Non riesco a guardare il film ed essere orgogliosa del mio lavoro. E' impossibile connettermi a livello emotivo al film". Nonostante queste dichiarazioni, l'attrice ha più volte espresso grande entusiasmo per aver preso parte a questa seconda collaborazione con - Nicole Kidman ha dichiarato a proposito di: "Non riesco a guardare il film ed essere orgogliosa del mio lavoro. E' impossibile connettermi a livello emotivo al film". Nonostante queste dichiarazioni, l'attrice ha più volte espresso grande entusiasmo per aver preso parte a questa seconda collaborazione con Baz Luhrmann

Moulin Rouge! e The Hours (film per il quale ha vinto la statuetta). La sua quarta nomination è recentissima: l'Academy l'ha inclusa nella cinquina di migliore attrice non protagonista per - Con Rabbit Hole l'attrice viene nominata all'Oscar per la terza volta dopo(film per il quale ha vinto la statuetta). La sua quarta nomination è recentissima: l'Academy l'ha inclusa nella cinquina di migliore attrice non protagonista per Lion

- Massacrato dalla critica internazionale, Grace di Monaco ci regala comunque un'ottima interpretazione dell'attrice, perfetta anche quando i film che sceglie non sono all'altezza del suo talento. La stessa Kidman ha riconosciuto il fallimento del film e in un'intervista alla BBC ha dichiarato: "Ho fatto del mio meglio e alla fine non ha funzionato".

Paddington, film che l'attrice ha girato per i suoi figli, fan dell'orsacchiotto. Inizialmente i bambini (avuti dalla sua relazione con Keith Urban) erano emozionati. Appena hanno scoperto che la mamma voleva uccidere Paddington, erano mortificati!



Ritroveremo la Kidman ne L'inganno, in uscita dal 14 settembre distribuito dalla Universal Pictures. Leggi la recensione del film - Kidman protagonista del delizioso, film che l'attrice ha girato per i suoi figli, fan dell'orsacchiotto. Inizialmente i bambini (avuti dalla sua relazione con Keith Urban) erano emozionati. Appena hanno scoperto che la mamma voleva uccidere Paddington, erano mortificati!

- L'attrice nei panni di, dottoressa innamorata dell'Uomo pipistrello ( Val Kilmer ) in Batman Forever. La Kidman ha rimpiazzato Rene Russo per il ruolo nel film di- Dopo aver girato, l'attrice ha passato due settimane a letto a causa di "stress emotivo". Nella foto la Kidman e John Malkovich nel film di Jane Campion