Hugh Jackman conferma l'ennesimo intervento per carcinoma, è il sesto

: lo ripete - e continuerà a farlo - fino alla nausea Hugh Jackman . Soprattutto oggi, dopo il suo ultimo, una esperienza che non augura a nessuno dei 9.788.357 follower del suo account Instagram , sul quale ha pubblicato l'ennesima foto del suo naso incerottato. È infattiche l'attore di Wolverine si trova a combattere con questa, che è la forma più comune di tumore della pelle, un problema che a quanto pare continua a ripresentarsi…ha scritto l'attore, in questi giorni impegnato al Festival di Berlino con il suo ultimo Logan (come vi raccontiamo altrove ), aggiungendo l'hashtag, ossia:. Si ritiene che il, o Basal cell carcinoma, sia infatti comunemente causato da un'eccessiva esposizione alla luce ultravioletta, del sole o delle lampade abbronzanti. E, per quanto in genere non si estenda oltre la zona interessata, può causare gravi danni alla fisionomia se lasciato progredire, come avverte la Skin Cancer Foundation, che conta circa tre milioni di casi diagnosticati nei soli Stati Uniti…aveva scritto Jackman già, fatta su consiglio della moglie Deborra-Lee Furness. E nel 2015, scoperto di essere soggetto a rischio proprio per essere cresciuto in Australia, e ammesso di non essersi mai protetto adeguatamente, quando scrisse:. Postando, come ormai ha fatto dopo ognuno degli interventi sostenuti,ai fan. Perché non facciano il suo stesso errore.