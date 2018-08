Hugh Jackman coinvolto in uno scandalo sessuale nel trailer di The Front Runner

La vera storia di un uomo che voleva diventare presidente degli USA e che finì per cambiare la politica americana per sempre. Hugh Jackman , protagonista del nuovo film diretto da Jason Reitman (già regista dei notevoli Tra le nuvole Tully ) pronto a debuttare in anteprima mondiale al Toronto Film Festival. Jackman è un grande attore spesso coinvolto in mega-produzioni hollywoodiane ma eccolo qui splendere e tornare a sporcare la sua immagine di "buono" nei panni di un senatore democratico coinvolto in uno scandalo sessuale.Il film è tratto da una storia vera: quella di Gary Hart, senatore del Colorado dal 1975 al 1987, che tentò due volte di candidarsi alla presidenza, nel 1984 e nel 1988. In quest'ultima campagna era effettivamente il “front runner” dei democratici, ma la scoperta di una sua relazione extraconiugale con la businesswoman e produttrice Donna Rice causò la sua esclusione dalla corsa e la sostituzione con il governatore del Massachusetts Mike Dukakis (poi sconfitto da Bush Sr.).