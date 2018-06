Howard il Papero, la star originale Lea Thompson vuole dirigere il remake per la Marvel

NOTIZIE

13.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Howard il Papero potrebbe essere all'orizzonte e a proporlo alla Marvel è la star del film originale, Un nuovo film dipotrebbe essere all'orizzonte e a proporlo alla Marvel è la star del film originale, Lea Thompson . L'attrice, nota soprattutto per la saga di Ritorno al futuro , ha rivelato al sito Inquisitr di avere già fissato con i capi Marvel un appuntamento per fare il suo “pitch” sul film.

“Andrò alla Marvel a proporre un nuovo film di Howard il Papero fra tre settimane. Voglio dirigere il remake di Howard il Papero. Perché non sognare in grande, giusto?”. La Thompson ha da poco debuttato alla regia cinematografica con il film The Year of Spectacular Men e sembra intenzionata a fare di questo la sua opera seconda.

Steve Gerber e Val Mayerik. Di recente è apparso in Chip Zdarsky e Joe Quinones. Dove, tra l'altro, incontra proprio Lea Thompson in persona, che lo assume per risolvere un caso. In Howard e il destino del mondo , prodotto da George Lucas nel 1986, interpretava l'aspirante rockstar Beverly Switzler, che diventava amica e in seguito amante del papero venuto dallo spazio. Howard, forse non molti lo sanno, è un personaggio Marvel creato da. Di recente è apparso in Guardiani della Galassia 1 2 , in entrambi i casi doppiato da Seth Green (che ha ripreso il ruolo anche nei cartoni animati tratti dai film). E nei fumetti è tornato in auge grazie a un ciclo di storie di. Dove, tra l'altro, incontra proprio Lea Thompson in persona, che lo assume per risolvere un caso.

Il film originale fu un fiasco e si dice che George Lucas lo detesti con tutte le forze. “Howard e il destino del mondo è tanto amato per essere così odiato – ha commentato l'attrice – Quando vado alle convention e alle conferenze su Ritorno al futuro, e mi siedo lì con Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Tom Wilson, circa un terzo dei fan mi dice sempre 'Sono l'unico a cui Howard è piaciuto?'”.