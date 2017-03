How to Stop Time sarà la prossima avventura di Benedict Cumberbatch, amante secolare

"Un nuovo classico delle Feste", "triste e brillante", ma capace di "riportare la gioia nel Natale": così molte recensioni hanno descritto il libro Tdi Matt Haig che sta per diventare il filmgrazie all'acquisizione dei diritti - e successivo adattamento per il grande schermo - da parte di StudioCanal e SunnyMarch, casa di produzione di Benedict Cumberbatch , che dovrebbe anche esserne l'interprete principale.- ha commentato la notizia, data da Screen Daily,. -Proprio StudioCanal finanzierà completamente il progetto di, distribuendolo in Francia, Gran Bretagna, Germania, Australia e Nuova Zelanda. Mentre la SunnyMarch lo produrrà, nella persona di Adam Ackland, conDovremmo ritrovare l'interprete di Doctor Strange (che attendiamo nei prossimi Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War) come Shere Khan nel Jungle Book di Andy Serkis e come Thomas Edison in The Current War , al fianco di Nicholas Hoult e Michael Shannon, prima di vederlo nei panni di Tom Hazard, il curioso protagonista di un uomo apparentemente di 41 anni , ma capace di restare vivo per secoli per una sua caratteristica particolarità.