Holmes & Watson, Will Ferrell e John C. Reilly tornano insieme nel divertente trailer

01.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Fatevi da parte Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, ma anche Robert Downey Jr. e Jude Law. Ci sono dei nuovi Holmes & Watson in città, e si tratta di Will Ferrell John C. Reilly . I protagonisti di Fratellastri a 40 anni si riuniscono per interpretare la celebre coppia di investigatori diin una versione ovviamente comica delle loro avventure. Ecco il trailer del film diretto da(Duri si diventa).

Due attori americani nel ruolo di due icone inglesi: potrebbe sembrare un'eresia e forse lo è. Ma, in questo caso, il tono del film giustifica ampiamente questa scelta. E poi Ferrell e Reilly sono circondati da un cast britannico di tutto rispetto: Ralph Fiennes interpreta Moriarty, Hugh Laurie Myrcroft Holmes e Kelly Macdonald Mrs. Hudson. Ci saranno inoltre Steve Coogan e Rebecca Hall. Etan Cohen, sceneggiatore di Idiocracy, Tropic Thunder e Men in Black 3 da non confondersi con Ethan Coen, ha anche scritto la sceneggiatura.

Sono passati dieci anni da Fratellastri a 40 anni, un vero cult per gli amanti del Frat Pack, il gruppo di comici che ruota intorno a Ben Stiller, Owen Wilson e, appunto, Ferrell. Da allora, Reilly è apparso in un cameo in Anchorman 2, ma i due non avevano più interpretato un film insieme per davvero. Holmes & Watson è l'occasione per riscoprire la loro incredibile alchimia comica. Speriamo che il film, in arrivo in Italia il 10 gennaio 2019 da Warner Bros., sia all'altezza delle aspettative.