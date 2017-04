Hilary Swank si unisce al cast della mini-serie trust di Danny Boyle

NOTIZIE

27.04.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Variety.



Secondo il magazine Swank avrà la parte di Gail Getty, madre di John Paul Getty III, erede dell'impero petrolifero della famiglia Getty rapito dalla 'ndrangheta a Roma pensando che la sua famiglia paghi senza batter ciglio il cospiscuo riscatto. La storia di Trust è ambientata nel 1973 e vede la famiglia Getty, un gruppo di persone dai caratteri non proprio lineari, protagonista della serie TV. L'attrice premio Oscar per Million Dollar Baby Hilary Swank sarà nel cast di Trust; la nuova mini-serie del network FX diretta da Danny Boyle . Ne dà notizia in maniera esclusiva il magazineSecondo il magazine Swank avrà la parte di Gail Getty, madre di John Paul Getty III, erede dell'impero petrolifero della famiglia Getty rapito dalla 'ndrangheta a Roma pensando che la sua famiglia paghi senza batter ciglio il cospiscuo riscatto. La storia di Trust è ambientata nel 1973 e vede la famiglia Getty, un gruppo di persone dai caratteri non proprio lineari, protagonista della serie TV.





Per la Swank si tratte del primo ritorno in un ruolo TV dal lontano 1990, quando apparve in Beverly Hills 90210 e Camp Wilder.

Trust vedrà con molta probabilità la prima messa in onda nel gennaio 2018 sul canale FX. La Swank prenderà parte a un cast che include già l'attore

vedrà con molta probabilità la prima messa in onda nel gennaio 2018 sul canale FX. La Swank prenderà parte a un cast che include già l'attore Donald Sutherland nei panni di J.Paul Getty il patriarca e fondatore della fortuna dei Getty.

La serie sarà composta da 10 episodi e avrà l'avvio nel momento del rapimento del giovane Getty a Roma e il relativo sgomento del ragazzo quando nessuno da parte della famiglia Getty sembra particolarmente desideroso di pagare il riscatto. La situazione alla quale si trova di fronte la polizia è del padre di Paul che non risponde al telefono mentre è sotto l'effetto dell'eroina a Londra, il nonno invece è sperduto nella campgna inglese. Solo la madrea Gail è disponibile per negoziare con gli increduli rapitori.



Trust vede come produttore esecutivo lo stesso Boyle insieme a Simon Beaufoy e Christian Colson. La sceneggiatura è stata scritta Beaufoy e diretta dallo stesso Boyle.