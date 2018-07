Hereditary, clip esclusiva dall'horror più atteso della stagione

NOTIZIE

20.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Quando l’anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti oscuri e terrificanti sulla loro famiglia che li obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano aver ereditato. Lo sceneggiatore e regista Ari Aster trasforma una tragedia famigliare in qualcosa di funesto e di profondamente inquietante, spingendo il genere horror su un nuovo terreno ancora più agghiacciante..





Questa la sinossi ufficiale di Hereditary – Le radici del male , un horror che sta facendo molto parlare di sé in questi mesi e che arriva in Italia da Key Films / Lucky Red. Ve ne mostriamo una inquietante clip in esclusiva.

Hereditary è il debutto alla regia di Ari Aster, autore di una serie di corti. Il cast include Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff (Jumanji – Benvenuti nella giungla), Milly Shapiro (Matilda, lo spettacolo di Broadway) e Ann Dowd (The Handmaid’s Tale).

“Questo e? un film sulla nostra discendenza e sull’impossibilita? di scegliere la nostra famiglia o quello che c’e? nel nostro sangue”, spiega Aster. “Racconta l’orrore dell’essere nati in un contesto sul quale non si ha il controllo. Non c’e? niente di piu? inquietante, secondo me, dell’idea di non avere alcun potere”.

Hereditary – Le radici del male uscirà in Italia il 25 Luglio, distribuito da Key Films / Lucky Red.