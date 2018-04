Here and Now, la HBO cancella la serie con Tim Robbins e Holly Hunter

Durissimo il giudizio sulla serie di Alan Ball: fallimento. D'altronde gli spettatori della prima stagione del Family Drama HBO sono stati troppo pochi per le aspettative del network, che oggi ufficializza la cancellazione della produzione nonostante la presenza di una coppia di protagonista del calibro di Holly Hunter Non una novità, purtroppo, né per l'attore (che si è trovato 'a spasso' dopo la cancellazione della commedia politica The Brink , già rinnovata per la seconda stagione) né per la HBO stessa, che aveva scelto in passato di rinunciare a continuare la produzione didopo una sola annata.: questo era lo show per l'ideatore, stando alle dichiarazioni rilasciate al The Hollywood Reporter proprio da Alan Ball, in precedenza 'responsabile' delle celebri, sempre per la HBO.Non poteva non essere fatale, dunque, il poco invidiabile risultato di mezzo milione di spettatori per puntata (con una media stagionale di due milioni) che hanno seguito le vicende della famiglia multirazziale apparentemente perfetta, le cui contraddizioni vengono portate alla luce da uno dei tre figli, in cura da uno psichiatra…