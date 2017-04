NOTIZIE

He-Man torna al cinema: fissata la data di uscita di Masters of the Universe

27.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Masters of the Universe, il film diretto da He-Man e dei personaggi ideati dalla Mattel per l'omonima, famosissima serie di action figures anni '80 – lanciate da un'altrettanto famosa serie animata che chiunque sia cresciuto in quegli anni ricorda. È l'ennesima operazione nostalgia e l'ennesimo tentativo di creare un franchise a partire da una linea di giocattoli classici (vedi Sony Pictures ha annunciato la data di uscita di, il film diretto da McG e dedicato alle avventure die dei personaggi ideati dalla Mattel per l'omonima, famosissima serie di action figures anni '80 – lanciate da un'altrettanto famosa serie animata che chiunque sia cresciuto in quegli anni ricorda. È l'ennesima operazione nostalgia e l'ennesimo tentativo di creare un franchise a partire da una linea di giocattoli classici (vedi Transformers , finora l'esperimento più riuscito in termini di successo, e G.I. Joe ).

Il film uscirà il 18 dicembre 2019. McG, tuttora a bordo del progetto, tempo fa aveva dichiarato di voler “onorare i fan, prima di tutto”. “Dobbiamo anche prendere atto dell'incredibile successo di quello che Kevin Feige sta facendo con la Marvel, quell'equilibrio di puro intrattenimento”, per realizzare un film di He-Man che sia “credibile ed emozionante allo stesso tempo, ricco d'azione e la storia del viaggio di un eroe. È la genesi di He-Man, la sua formazione. Vogliamo che funzioni alla perfezione in quel senso. Non ci fermeremo finché non sarà così”.

Gary Goddard e interpretato da Dolph Lundgren (He-Man) e Frank Langella (Skeletor), con una giovanissima Courteney Cox nel ruolo della teenager Julie Winston. Per ragioni di budget, quella versione della storia venne ambientata sulla Terra, con He-Man e i suoi amici in missione per fermare Skeletor. Il nuovo film dovrebbe essere invece un fantasy a tutto tondo, ambientato sul pianeta Eternia. Dei Masters esiste già una versione live action: I dominatori dell'universo , film del 1987 diretto dae interpretato da(He-Man) e(Skeletor), con una giovanissimanel ruolo della teenager Julie Winston. Per ragioni di budget, quella versione della storia venne ambientata sulla Terra, con He-Man e i suoi amici in missione per fermare Skeletor. Il nuovo film dovrebbe essere invece un fantasy a tutto tondo, ambientato sul pianeta Eternia.

Sony ha anche annunciato le date di uscita di altri due film attesi: Angry Birds 2 arriverà il 20 settembre 2019. Il film d'animazione dedicato a Spider-Man (Miles Morales, non Peter Parker) arriverà invece il 14 dicembre 2018.

