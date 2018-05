Harry Potter, Alan Rickman era frustrato dal ruolo di Severus Piton

L'archivio non include solo lettere, ma anche note personali, e tocca quarant'anni di carriera dell'attore. In una lettera in particolare, scritta dal produttore di Harry Potter, si legge: “Grazie per aver reso HP2 un successo. Lo so che, a volte, sei frustrato, ma sappi che sei parte integrante dei film. E sei fantastico”.

Rickman dice la sua in una nota scritta di suo pugno durante la lavorazione di Harry Potter e il principe mezzosangue , intitolata “Dentro la testa di Snape”. Nella nota si legge: “Sembra quasi che [il regista] David Yates abbia deciso che questo non sia importante nel grande schema delle cose, cioè attrarre il pubblico teen”.

L'archivio di Rickman contiene, in ogni caso, note in cui viene dettagliato il rapporto di amicizia che l'attore sviluppò con Daniel Radcliffe . Ma anche lettere scrittegli da colleghi, come, con cui recitò in Le regole del caos (da lui diretto), e, che lo loda per la sua performance teatrale in Private Lives.